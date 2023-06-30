«Дневной дозор»: Разрешать ли магазинам бесплатно раздавать гражданам просрочку?

Магазинам могут разрешить бесплатно раздавать продукты с истекающим сроком годности. Депутаты фракции ЛДПР разработали соответствующий законопроект. В нем предлагается отменить НДС для торговых сетей на продукты питания с истекающим сроком годности, которые распределяются на благотворительность. По словам авторов инициативы, таким образом будет одновременно решена проблема переработки просроченных товаров и нехватки продуктов у отдельных социальных групп наших сограждан. По действующему законодательству бизнесу проще уничтожить не реализованный, но вполне пригодный к употреблению товар, чем просто передать его бесплатно на благотворительные цели. Магазин или ритейлер в совокупности платит 40% стоимости своей продукции в виде налогов вне зависимости от того, как он ее реализовал: продал, продал со скидкой или раздал. Единственный способ избежать налога – утилизировать продукты.

С одной стороны можно согласиться, что вместо уничтожения товаров, стоит позаботиться о том, чтобы они достались хотя бы нуждающимся. Однако тут же возникают вопросы: какой срок годности будет считаться истекающим и как будет организована раздача. Да и сама идея отдавать продукты не первой свежести кажется неразумной: они могут навредить человеку, поэтому нужно будет как-то предупреждать риски отравлений.

Нужно ли разрешить магазинам розничной торговли бесплатно раздавать гражданам товары с истекающим сроком годности? Как это повлияет на экономику? Не снизится ли спрос на продукты? Есть ли риски отравления продуктами с истекающим сроком годности? Поговорим об этом в программе «Дневной дозор».

Источник: ПЛН-FM