«Дневной дозор»: Передача РПЦ исторических объектов и артефактов - за и против

В начале лета Псковская епархия Русской православной церкви получила в безвозмездное пользование сразу два объекта культурного наследия федерального значения – Мстиславскую башню и участок крепостной стены от нее до Власьевской башни. В управлении Росимущества отметили, что оба объекта примыкают к зданию, принадлежащему епархии. Поэтому религиозная организация планирует их отреставрировать и провести благоустройство территории. Позже комитет по охране объектов культурного наследия Псковской области сообщил, что Мстиславская башня находится в неудовлетворительном состоянии, а часть крепостной стены — в аварийном.

Не так давно общественность бурно обсуждала дальнейшую судьбу иконы «Троица» Андрея Рублева. Образ экспонировался в Третьяковской галерее, но после реставрации его планируют передать в музей Троице-Сергиевой Лавры. При этом, несмотря на то, что икона будет выставлена в религиозной организации, она останется в государственной коллекции.

Аналогичная история тринадцать лет назад произошла и в Псковской области с иконой «Спас Вседержитель». Образ, написанный еще в 14 веке, передали во временное хранение из Псковского музея-заповедника в Спасо-Елеазаровский монастырь. Тогда многие представители «культурной общественности» региона, выступили против этого решения властей.

Однако в случае с иконами, храмами и часовнями все более менее понятно. Например, икона «Спас Вседержитель» находилась большую часть времени в Спасо-Елеазаровском монастыре и вернулась из музея в храм спустя 80 лет. Но более широкая дискуссия возникает в том случае, когда РПЦ передаются объекты не религиозного назначения, как это произошло с Мстиславской башней и частью крепостной стены. Сегодня мы решили выяснить, нужно ли передавать церкви исторические объекты, в том числе – не религиозного назначения? Почему их сохранением и реставрацией не может заняться государство? Какое предназначение может быть у Мстиславской башни после реставрации? Сегодня об этом в программе «Дневной дозор».

Источник: ПЛН-FM