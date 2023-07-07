Дневной дозор: Ливневка Пскова – в чем проблема?

Много перемен повидал славный город Псков на своем веку. Были в его 1120-летней истории войны и осады, строительство и разрушения, время неудач и процветания. И в наши дни Псков не стоит на месте: меняются границы города, внешний облик и состояние домов и дорог. И схема управления городом меняется: на смену мэрам приходят главы города и сити-менеджеры — один другого краше. Но одно в нашем прекрасном городе остается неизменным: как только начинается дождь, причем, не какой-нибудь тропический ливень на несколько недель, а простой дождь в течение часа, половина улиц города уходит под воду. И каждый раз чиновники разводят руками и надувают щеки по поводу большого количества жалоб от горожан, которые уже готовы надувать резиновые лодки и отправляться в плаванье по своему родному городу. И ответ власти на эту ситуацию всегда один - «ливневка не справляется». Чем-то это напоминает ситуацию, когда зимой «сыпятся» свежеотремонтированные дороги, а власти говорят: «простите, покрытие не выдержало перехода через ноль».

Последние годы обслуживанием ливневки занималось муниципальное казенное учреждение «Специализированная служба», а в этом году все это хозяйство передали в ведение «Горводоканала». Как ожидалось, это позволит получить субсидии из Дорожного фонда и провести масштабную реконструкцию ливневки. Справедливости ради отметим, что ливневая канализация на многих улицах города действительно сильно изношена и уже давно требует модернизации, и в разные годы на этот факт указывали многие специалисты. Но есть один момент: после дождей каким-то чудесным образом «плывут» не только старые, но и новые улицы. Как так получается? Почему ливневка не справляется ? Удастся ли «Горводоканалу» навести порядок с этим хозяйством или Псков так и будет периодически превращаться в Атлантиду, уходя под воду?

Об этом — сегодня в программе «Дневной дозор».

Источник: ПЛН-FM