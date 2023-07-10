«Дневной дозор»: Нужно ли давать бесплатные участки семьям, прожившим более 10 лет?

Не успел отгреметь День семьи, любви и верности, как депутаты Госдумы от ЛДПР выступили с инициативой бесплатно давать землю российским семьям, прожившим в браке более 10 лет и имеющим детей. Бесплатно земельные участки предлагается выдавать для индивидуального жилищного строительства. Законопроект находится на рассмотрении в правительстве, а когда кабмин даст заключение, документ планируется внести в Госдуму. В последнее время мы привыкли к громким инициативам либерал-демократов. Чего стоит предложение вернуть в российские школы и вузы «Домострой» или установить студентам-очникам стипендии не ниже МРОТ. А теперь, значит, бесплатная земля семьям.

Эксперты находят такой «законодательной» активности вполне логичное объяснение — в сентябре в доброй половине российских регионов пройдут выборы, и под эту лавочку ЛДПР надо как-то формировать вокруг себя информационное поле, громко заявлять о себе, чтобы заманить на свою сторону побольше избирателей. Так или иначе, эта инициатива заставляет вспомнить и другие предложения, направленные на повышение демографических показателей. За примерами далеко ходить не надо: буквально в начале июля губернатор Псковской области Михаил Ведерников утвердил программу повышения рождаемости в регионе до 2025 года. В ней, в частности, прописана единовременная выплата в 100 тысяч рублей женщинам до 25 лет при рождении первого ребенка, а также ежемесячная региональная выплата в размере полутора тысяч рублей для женщин того же возраста при рождении первенца после 31 мая 2023 года и до достижения ребёнком полутора лет. Прибавьте к этому погашение обязательств по ипотеке до 300 тысяч рублей семьям при рождении первенца и освобождение женщин от транспортного налога, пока их первенцу не исполнится три года.

Подобные «демографические» меры как в стране, так и в отдельно взятых регионах, провозглашаются уже не в первый раз. Только вот почему-то не работают. Так, в июне этого года в России родилось меньше всего детей с 1991 года. Население Псковской области за три года сократилось почти на 40 тысяч человек, а смертность почти в два раза превышает рождаемость. В довершение ко всему, Псковская область вошла в число регионов с самыми высокими показателями по абортам. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на правительственном часе по вопросам реализации государственной социальной политики. Почему все меры по укреплению института семьи и повышению рождаемости не работают, а символы любви и верности - Петр и Февронья - рыдают в сторонке? Об этом сегодня в программе «Дневной дозор».

Источник: ПЛН-FM