«Дневной дозор»: Госдума запрещает в России смену пола - за и против

Депутаты Госдумы озадачились вопросом смены пола. Нет, в здании нижней палаты с полом все в порядке — начищены до блеска. Депутатов беспокоит набирающая обороты практика смены пола среди жителей России. В середине июня Госдума приняла в первом чтении законопроект о запрете смены пола, который был внесён в конце мая депутатами всех пяти думских фракций. Согласно объяснениям председателя Госдумы Вячеслава Володина, таким образом авторы документа хотят уберечь нашу страну от «дьявольской политики» США, где «пропагандируются эти новые псевдоценности», число трансгендеров среди подростков «уже в три раза больше», чем среди взрослых, а количество детей, получающих гормональную терапию, «выросло за 5 лет более чем в два раза».

Буквально накануне думский комитет по охране здоровья рекомендовал принять законопроект о запрете смены пола во втором чтении и одобрил ряд поправок: брак аннулируют в случае смены пола одного из супругов; сменившему пол человеку запретят усыновлять детей; также запрещается делать операции и принимать лекарства, направленные на смену пола. Нормы данного закона не будут распространяться на тех, кто сменил пол до его вступления в силу.

Насколько решение запретить смену пола актуально и своевременно для нашей страны? Действительно ли черная «трансгендерная» туча, движущаяся со стороны Запада, того и гляди накроет нашу страну и скоро все мы будем не такие, какими нас создал Господь? И что вообще такое смена пола — бесовщина или личное дело каждого? Об этом сегодня в программе «Дневной дозор».

Источник: ПЛН-FM