«Дневной дозор»: Псковская область заняла 78 место в «ипотечном» рейтинге регионов. В чем проблема?

Буквально через несколько дней, 16 июля, в России будут отмечать День ипотеки. Почти 25 лет назад банковское сообщество предложило утвердить этот праздник, так как именно в этот день в 1998 году в России был принят первый закон «Об ипотеке». Ипотечные кредиты дают миллионам жителей нашей необъятной страны уникальную возможность приобрести жилье мечты здесь и сейчас. За четверть века ипотечный рынок переживал ии взлеты, и падения. Текущую ситуацию федеральные аналитики оценивают оптимистично. Вторая половина прошлого года и начало текущего, по оценкам экспертов, были для рынка ипотеки удачными. Из-за действия льготных госпрограмм, а также субсидирования ставок со стороны застройщиков во втором полугодии прошлого года фактическая средняя ставка по ипотеке снизилась до уровня менее 6,5%, а в сегменте строящегося жилья – до 3,5%. Для сравнения до 2018 года ставки по ипотеке в России никогда не опускались ниже 10%, а в с 2018 по 2021 годы средняя стоимость ипотечных кредитов была на уровне 8,4%. Таким образом, радикальное снижение стоимости ипотечных кредитов достаточно сильно подстегнуло спрос на их получение, объясняют аналитики и уверенно говорят о новом ипотечном буме.

На днях РИА Новости составило рейтинг российских регионов по развитию ипотеки по итогам 2022 года. Первую строчку в нем занимает Тыва, замыкает список Ингушетия. Что же касается Псковской области, мы в этом рейтинге занимаем 78 место. За год количество ипотечных кредитов на 1000 человек экономически активного населения в регионе составило всего 14,4. В чем проблема и есть ли из нее выход? Почему псковичи неохотно берут ипотеку - боятся загонять себя в многолетнюю кредитную кабалу или попросту не могут потянуть погашение ипотеки в силу низких зарплат? Или, наоборот, мы такие богатые, что покупаем жилье за наличку и ипотеку не берем? Или все дело в строгих сотрудниках банков, которые часто отказывают псковичам в выдаче ипотеки? Об этом сегодня в программе «Дневной дозор».

Источник: ПЛН-FM