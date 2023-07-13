«Дневной дозор»: Нужно ли отменять массовые уличные мероприятия в Пскове? За и против

Лето в Псковской области всегда было временем массовых мероприятий — всевозможных праздников, оупенэйров и фестивалей. Уже давно стали традиционными Дни Пушкинской поэзии и русской культуры в Михайловском и фестивали реконструкции. В Пскове в двадцатых числах июля всегда пышно отмечали День города — псковичи надевали свои лучшие наряды и выходили на улицу концерты смотреть да шашлыки есть. Пандемия коронавируса внесла свои коррективы в культурную жизнь псковичей и на какое-то время про массовые мероприятия нам пришлось забыть. Зато после снятия коронавирусных ограничений в регионе стало твориться что-то невероятное — культурную афишу стало раздувать от несметного количества событий. Не успели мы опохмелиться после эногастрофестиваля «Виноград», как уже начали мысленно собираться на фестиваль «Пушкин. Музыка. Михайловское». Параллельно с ним в Пскове прошел кинофестиваль «Западные ворота», а в Выбутах — фестиваль «Хельга». Буквально завтра, 15 июля, в гдовской деревне Самолва пройдет реконструкция конного похода дружины Александра Невского. А на следующей неделе жителям Пскова предстоит выдержать новую порцию массовых мероприятий — Битву талантов в Зеленом театре, фольклорный фестиваль «Соловьиная ночь» в Финском парке, а еще и фестиваль водных фонариков в Дендропарке. А поскольку все это пойдет в один день, бедным горожанам придется метаться по разным площадкам, пытаясь побывать везде и сразу.

С одной стороны псковичи любят и с нетерпением ждут эти мероприятия. Для них это возможность сменить обстановку, отвлечься от забот, на людей посмотреть да себя показать. Но находятся и те, кто пытается вернуть их на землю, напоминая, что время для праздников сейчас неподходящее и, пока идет спецоперация, веселье неуместно. Можно ли прожить без фейерверков? Стоит ли отменять массовые уличные мероприятия в регионе? И что делать, например, с Днем города Пскова? С одной стороны, это массовый праздник, а с другой, он посвящен памятному событию — годовщине освобождения нашего города. Об этом сегодня в программе «Дневной дозор».

Источник: ПЛН-FM