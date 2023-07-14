«Дневной дозор»: Поднимут ли штрафы за плевки в общественном месте уровень культуры населения?

В конце июня в России произошло знаменательное событие - на законодательном уровне ввели штрафы за плевки в общественном месте. Правда, пока не по всей стране, а только в одном регионе - Ярославской области. Плюнул посреди улицы - получи штраф в полторы тысячи рублей. Плюнул еще раз - заплати в два раза больше. До этого момента административное наказание за это проявление невоспитанности существовало лишь в двух странах мира - в Сингапуре и Казахстане. Теперь на путь борьбы с «верблюдами» встает и Россия. Кстати, идею штрафовать за плевки одобрил кинорежиссер Никита Михалков. В беседе с губернатором Ярославской области он отметил, что, благодаря таким действиям, у граждан сформируется культура поведения.

Имеет ли смысл остальным российским регионам, в частности, Псковской области, последовать примеру Ярославской области? Помогут ли штрафы поднять уровень культуры россиян? Отдельный вопрос - кто будет фиксировать нарушения (факт плевка в общественном месте), собирать доказательную базу и привлекать к ответственности? Об этом сегодня в программе «Дневной дозор».

Источник: ПЛН-FM