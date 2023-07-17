«Дневной дозор»: Площадь Ленина с фонтаном, но без памятника Ленина — за и против

В Пскове разразился новый виток дискуссии вокруг внешнего облика площади Ленина. А началось все с высказывания псковички в соцсетях, которая посетовала, что «раньше там пионы цвели, а теперь: насажали деревьев из леса, а лучше бы сделали большой фонтан или красивые необычные деревья, цветы посадили». На негодование горожанки губернатор Псковской области Михаил Ведерников ответил, что на площадь просится красивый и современный фонтан, а памятник Ленину можно было бы убрать с площади и создать для него отдельный парк.

Псковичи в комментариях высказывают неоднозначные оценки по поводу его предложения. Одни говорят, что площадь Ленина — это история нашей страны и убирать с нее памятник вождю нельзя, а другие говорят, что этот монумент уже «приелся» и было бы неплохо, если бы он «немного переехал на другое почетное место». Третьи придерживаются нейтральной позиции, полагая, что площадь Ленина большая, и места на ней хватит и для фонтана, и для вождя мирового пролетариата. Таково мнение простых горожан (и то далеко не всех). А что по поводу предложения Михаила Ведерникова думает экспертное сообщество? Действительно ли площадь Ленина нужно реанимировать, несмотря на проведенное относительно недавно благоустройство? Надо ли для этого переносить памятник Ленину? Нужен ли на его месте фонтан или, может, пришло время появиться памятнику какому-то знаковому персонажу псковской истории? Об этом сегодня в программе «Дневной дозор».

Источник: ПЛН-FM