«Дневной дозор»: Что делать с побратимскими отношениями с городами из недружественных стран?

Традиционно в Псков на празднование Дня города в конце июля приезжали делегации городов-побратимов из разных стран, в основном, европейских: Латвии, Германии, Эстонии, Финляндии, Нидерландов, Польши и Швеции. Бывали у нас в гостях и представители американского побратима Пскова - Роанока. Однако большинство из этих стран на данный момент принято называть «недружественными» для России. В текущей реальности уже трудно представить себе многочисленных европейских гостей на улицах Пскова, как это было еще не так давно – в год проведения Ганзейских дней.

В последнее время некоторые многолетние партнеры Пскова разорвали с отношения с нашим городом. В прошлом году после начала спецоперации руководство сразу шести городов-побратимов приняло решение приостановить связи и прекратить сотрудничество. Чуть позже в Сквере породненных городов в Пскове начали срезать металлические флагштоки, а затем со столбов пропали все флаги городов-побратимов. Сейчас у Пскова всего четыре города-побратима: белорусские Минск и Витебск и китайские Мяньян и Цзинин. А в Сквере породненных городов до сих пор стоят частично спиленные столбы, флагов так и нет... Встает логичный вопрос: как быть с городами-партнерами, которые разорвали связи с Псковом? В Саратове, например, всерьез обсуждается вопрос о прекращении побратимских отношений с городами из «недружественных» стран — Америки, Франции и Польши.

Нужно ли Пскову поступить аналогично и полностью разорвать давние связи? Или следует оставить все как есть, в надежде, что время расставит все на свои места и дружба городов возродится? Стоит ли сейчас искать новых партнеров в странах Африки, Азии и Латинской Америки, за развитие отношений с которыми активно выступает МИД России? Сегодня об этом в программе «Дневной дозор».

Источник: ПЛН-FM