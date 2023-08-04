«Дневной дозор»: Нужно ли пересадить чиновников на отечественные автомобили?

Все российские чиновники должны пересесть на отечественные автомобили, заявил президент Владимир Путин на встрече с руководителями предприятий обрабатывающей промышленности. Идея, что называется, витает в воздухе еще с конца прошлого столетия. В 90-х тогдашний вице-премьер Борис Немцов первым попытался отучить чиновников от иномарок. Президент Борис Ельцин идею поддержал и подписал распоряжение, согласно которому госорганизациям запрещалось закупать иномарки за счет бюджета. Но результат инициативы исчерпывался лишь одним примером: только Немцов ездил на Волге, причем довольно недолго.

А два года подряд пересесть на отечественные машины, в частности «Лады», чиновников уговаривает министр финансов Антон Силуанов. С такой идеей выступал и депутат Госдумы Султан Хамзаев. Правда, дальше слов дело до сих пор не заходило. В современной политической реальности в России – слово Президента воспринимается чиновниками, как прямое указание к действию. Не удивительно, что вскоре после выступления главы государства, руководители минпромторга, АвтоВАЗа и «Москвича» хором заявили, что готовы обеспечить чиновников машинами, если будет заказ. Есть и нюансы – какой автомобиль считать отечественным? В тех же автомобилях марки Lada – значительный процент комплектующих – импортного производства. А «Москвич» – по сути китайский автомобиль с российским шильдиком. Нужно ли пересадить чиновников на отечественный автопром? Как это может повлиять на российский автопром? Сегодня об этом в программе «Дневной дозор».

Источник: ПЛН-FM