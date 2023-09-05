«Дневной дозор»: Опасения и прогнозы на ЕДГ-2023

Буквально через несколько дней в Псковской области завершатся 12 избирательных кампаний, самая главная из них - выборы губернатора. Голосование будет трехдневным — жители региона смогут прийти на избирательные участки или проголосовать дистанционно 8, 9 и 10 сентября. ДЭГ впервые будет доступно во всех 26 муниципалитетах Псковской области и на всех уровнях избирательных кампаний.

В преддверии выборов, кандидаты завершают самую активную фазу — агитационную кампанию. С разной степенью успешности они донесли до избирателей основные тезисы своих предвыборных программ, поделились планом действий на тот случай, если победят по итогам голосования, распространили агитационно-пропагандистские материалы. Партии вышли на финишную прямую. Избирательные участки откроются уже в эту пятницу, поэтому мы решили узнать у представителей региональных отделений партий, на какие результаты они рассчитывают? Какие у них есть опасения? Ожидаются ли провокации? На что следует обратить внимание? Поговорим об этом в программе «Дневной дозор».

Источник: ПЛН-FM