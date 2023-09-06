«Дневной дозор»: Шлагбаумы в Псковских дворах – запретить нельзя оставить?

В Пскове уже давно существует проблема нехватки парковочных мест. Дворы домов, построенных еще во времена СССР, просто не рассчитаны на большое количество машин. А застройщики современных жилых кварталах норовят максимально плотно застроить любое «пятно» в городе - ничего личного, просто бизнес. Кроме того нередко «человейники» в спальных районах строят так, что попасть в двор одного можно только через соседний двор. Все это приводит к конфликтным ситуациям.

Недавно жители дальнего Завеличья делили парковочные места с помощью шлагбаумов. Изначально жители домов по Балтийской, 1 и 1 «А» установили шлагбаум на своей придомовой территории, перегородив основной благоустроенный проезд к дому по Завеличенской, 28. В ответ собственники второго дома тоже поставили шлагбаум и огородили парковку, лишив соседей возможности ставить машины на своей придомовой территории. После чего жильцы улицы Балтийской установили бетонный блок на грунтовке, по документам относящейся к их дому, и закрыли таким образом последний подъезд к дому по улице Завеличенской. В итоге в спор вступили чиновники и полиция, а представители застройщика принудительно демонтировали препятствие.

Очевидно, что жителям многоквартирных домов удобнее иметь шлагбаум в том случае, если их двор по планировке застройщика был сделан проездным. Установка ограждения остановит постоянный поток посторонних машин, желающих сократить свой путь, и парковку автомобилей с чужих дворов. Вопрос об установке шлагбаумов решается на общем собрании собственников. Если больше половины проголосовали «за», можно ставить ограждение. Однако делается это за счет собственников, и даже если кто-то не заплатил за установку ограждения, его все равно должны пропускать. Также нужно обеспечить проезд на территорию без препятствий экстренным службам, а значит кто-то должен пропускать их для проезда. А иногда, как в случае с жителями Балтийской и Завеличенской улиц — шлагбаум становится поводом для конфликта. Решается проблема собственников одного двора — но трудности возникают уже у соседей. Стоит ли ставить шлагбаумы во дворах? В каких случаях не стоит перекрывать въезд во двор? Какие из-за этого могут возникнуть проблемы? Есть ли сложности у спецслужб с попаданием в перекрытые дворы? Сегодня об этом в программе «Дневной дозор».

Источник: ПЛН-FM