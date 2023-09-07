«Дневной дозор»: Почему не работают госпрограммы по укреплению семьи?

Росстат опубликовал статистику по бракам и разводам в Псковской области за первое полугодие 2023 года. По официальным данным, в регионе на полторы тысячи браков приходится более 1400 разводов. Это примерно 94% разводов от количества заключенных браков. Конечно же, с такой статистикой, говорить о перспективах улучшения демографической ситуации в регионе – сложно. Очевидно, что только крепкие семьи могут улучшить ситуацию с рождаемостью.

В последние годы государство активно занимается формированием благоприятной социокультурной и экономической среды для семей. Также считается, что важной составляющей крепкого брака являются правильно выбранные традиции и ценности. Поэтому власти взяли курс на возрождение и сохранение духовно-нравственных традиций в семье. Создается множество общественных организаций, фондов и проектов, деятельность которых направлена на укрепление семьи. Проводятся и популяризируются «скрепные» праздники, такие как «День семьи, любви и верности». В школах в рамках уроков «Обществознания» проводится курс «Семьеведение», но рассматривается вопрос о том, чтобы включить в учебную программу отдельный предмет с этой тематикой. Возникает вопрос, почему госпрограммы по укреплению семьи не работают? Что не так с институтом семьи в российском обществе? Почему не смотря на все усилия государства и пропагандистов - растет количество разводов? Как можно изменить ситуацию? Поговорим об этом в программе «Дневной дозор».

Источник: ПЛН-FM