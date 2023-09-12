«Дневной дозор»: Нужен ли «зеркальный» ответ на новые санкции Запада в отношении россиян?

Эстония с 13 сентября запретила въезд в страну через пограничные пункты на автомобилях с российскими номерами. Днем ранее то же самое сделали Литва и Латвия. Отмечается, что если въезжающие откажутся вернуться в Россию или Белоруссию, их транспортные средства будут конфисковать. При этом смотреть на паспорт гражданина не будут, важен только регистрационный номер автомобиля. Это сделано после рекомендации Еврокомиссии считать нелегальным импортом в Евросоюз въезд частных автомобилей. Еще летом некоторые соотечественники рассказывали про случаи арестов личных автомобилей россиян на немецкой таможне. Разъяснения о том, что авто используется в личных целях, таможенников не удовлетворяло.

Введенные Эстонией, Литвой и Латвией санкции могут сильно повлиять на жителей приграничных районов Псковской области. Не секрет, в Печорском и Пыталовском районах, где у многих владельцев авто зарегистрированы все-таки в России, поездки в Латвию и Эстонию порой является единственным источником дохода.Также нужно помнить, что с начала специальной военной операции немало граждан России покинули страну, обосновавшись в Европе. Среди новых русских эмигрантов, осевших в соседней Латвии, есть и оппозиционно настроенные журналисты, блогеры и политактивисты, в том числе - наши бывшие земляки. Некоторые из них имеют двойное гражданство и поддерживают связь с родственниками, которые навещали их на автомобилях с российскими номерами.

И, конечно же, главный вопрос — ответит ли наша страна симметрично, например, запретив въезд в Россию авто с латвийскими, эстонскими и литовскими номерами. Такие заявления уже появляются: например, сенатор Андрей Клишас призывает к введению жестких зеркальных мер в ответ на решение Эстонии. Какими могут быть последствия от очередных введенных европейскими странами запретительных мер? Необходим ли «зеркальный» ответ на новые санкции Запада в отношении российских граждан? Поговорим об этом сегодня в программе «Дневной дозор».

Источник: ПЛН-FM