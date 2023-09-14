«Дневной дозор»: Нужно ли возвращать исторические названия псковским улицам?

Не секрет, что в Средние века улицы в Пскове назывались иначе. С течением времени названия менялись. Период массовой смены названий улиц выпал на годы после революции 1917 года. Например, в 1923 году сразу 25 улиц и переулков Пскова были переименованы одномоментно. Вопрос о возвращении центральным улицам Пскова исторических названий уже много раз обсуждался в городе. Но все заканчивалось на стадии обсуждения. Нередко эти идеи вызывают бурную дискуссию у горожан, порой сами жители улиц выступают против переименования. Есть мнение, что этот процесс дорогостоящий и долгий из-за бюрократических процедур.

В 90-е годы в соседнем Великом Новгороде городская топонимическая комиссия занялась возвращением исторических названий. Множество улиц вернули свои исконные имена, а наряду с этим появились 10 «компромиссных» - двойных названий, включивших имена героев современности вкупе со средневековыми названиями. Но есть и еще один компромиссный вариант. Чтобы не заставлять жителей менять документы в случае переименования, можно использовать на домах двойные аншлаги, где было бы указано и современное название улицы, и старинное. Так и будет сделано до 27 ноября этого года в туристическом центре Пскова. Управление по градостроительной деятельности местной администрации уже заказало изготовление и замену вывесок на дома.

Но среди псковичей найдутся те, кто хотел бы полноценно вернуться к историческим названиям. Причем сторонники переименования указывают на большое количество названий именно советского периода. Исторический центр пестрит именами Карла Маркса, Розы Люксембург, Ленина, Калинина и Свердлова. А улица Красных Просвещенцев, например, причудливо соседствует с исторической Георгиевской.

Кстати, в последние десятилетия некоторые улицы переименовывали не всегда в пользу первоначального названия. Например, улица Карла Либкнехта стала именоваться улицей Воеводы Шуйского, при том, что ее старинное историческое название — Покровская. Нужно ли возвращать исторические названия псковским улицам? Насколько возможно реализовать эту идею? Или достаточно двойных аншлагов на тех улицах, которые когда-то были переименованы? Сегодня об этом в программе «Дневной дозор».

Источник: ПЛН-FM