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«Дневной дозор»: Нужны ли Пскову потенциально опасные деревья?

10.10.2023 18:20 «ПЛН-FM»

В Пскове уже давно остро стоит вопрос о состоянии деревьев. Не секрет, что в послевоенное время город нужно было ускоренно озеленить, поэтому активно высаживали хрупкие тополя, которые быстро растут. Зачастую высадка проходила без какой-то логики и планирования, поэтому теперь многие деревья растут на теплотрассах, под линиями электропередач и расположены вдоль дорог.

В очередной раз с последствиями разбушевавшейся стихии столкнулась на минувших выходных вся Псковская область. Только в Пскове сильными порывами ветра повалено более 100 деревьев, из-за чего были повреждены 30 автомобилей. Помимо этого, пострадали линии электропередач и даже газопровод. Такого масштаба повреждений город не видел уже давно.

Последствия стихии вновь поднимают извечный вопрос: как решать проблему со старыми деревьями в Пскове? Если в областном центре до сих пор нет дендролога, а ответственные службы не всегда успевают сносить старые и больные деревья, то, возможно стоит кардинально подойти к решению проблемы и устранить все потенциально опасные насаждения, особенно те, что расположены во дворах? Поговорим об этом сегодня в программе «Дневной дозор».

 

 

Источник: ПЛН-FM



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