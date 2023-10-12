«Дневной дозор»: Нужно ли возвращать проверки бизнеса из-за массовых жалоб?

Весной 2022 года правительством был введен мораторий на проверки бизнеса, поэтому деятельность Роспотребнадзора теперь, в основном, профилактическая. При этом среди потребителей заметен рост недовольства: им не нравится, что нарушителей не наказывают. Именно поэтому Роспотребнадзор предлагает проводить проверки бизнеса в том случае, если покупатели начали массово жаловаться на предприятие. Сейчас проводить проверки разрешается либо по индикаторам риска, либо при угрозе причинения вреда жизни или здоровью потребителей. Для Роспотребнадзора утвержден только один индикатор риска, связанный с признаками контрафакта, а показателей для контроля защиты прав потребителей пока нет.

Но за 10 лет работы служба выявила более 56 000 нарушений в условиях договоров, которые ущемляют права покупателей. Большая часть из них была обнаружена в розничной сфере. Компании, например, обуславливали покупку одного товара приобретением другого или учитывали в договорах платные услуги без согласия потребителя. Действительно ли необходимо вернуть проверки бизнеса, если покупатели начали массово жаловаться на предприятие? Как к такой идее относятся псковские бизнесмены и контролирующие органы? Фиксируются ли массовые жалобы среди покупателей в Псковской области? Ущемляют ли права потребителей в регионе? Поговорим об этом в программе «Дневной дозор».

Источник: ПЛН-FM