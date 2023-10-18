«Дневной дозор»: К чему приведет госрегулирование цен на слабый алкоголь и повышение стоимости на крепкий?

Минфин прорабатывает вопрос об установке минимальной розничной цены на пиво и сидр. В России уже регулируются цены на водку, бренди, коньяк, ликероводочную продукцию и другой алкоголь крепостью более 28%. Не так давно прозвучало предложение с 2024 года проиндексировать минимальные цены на эти напитки. Предполагается, что минимальная розничная стоимость 0,5 л водки увеличится на 18 рублей, бренди — на 28, а коньяк — на 39 рублей. По мнению инициаторов, эти меры должны помочь в борьбе с нелегальным оборотом алкоголя и с контрафактом, а также снизить потребление алкоголя в стране. Более того, авторы идеи уверены: госрегулирование цен на пиво поможет решить наболевшую проблему с «наливайками». Сейчас такие заведения могут продавать пиво в розлив за 70–80 рублей за 1 л, тогда как введение минимальной цены повысит стоимость напитка, что отпугнет часть покупателей. Но как известно, подорожание алкоголя всегда приводило к росту самогоноварения и переходу на суррогаты. Помогут ли госрегулирование цен на пиво и увеличение стоимости крепкого алкоголя в борьбе с контрафактом? Снизят ли такие меры потребление алкоголя в стране? Поговорим об этом сегодня в программе «Дневной дозор».

Источник: ПЛН-FM