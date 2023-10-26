В фокусе: В Псковской области учредили День памяти псковичей, погибших при защите Отечества

День памяти псковичей, погибших при защите Отечества появился в региональном календаре дат. Отмечать его будут 18 сентября. На сессии Псковского областного Собрания 24 октября депутаты поддержали законопроект об установлении новой даты, который был предложен губернатором Михаилом Ведерниковым. В день памяти предлагается вспоминать уроженцев и жителей Псковской области, а также военнослужащих, проходивших военную службу на территории региона, которые погибли при защите интересов России.

18 сентября было выбрано неслучайно: в этот день в 1581 году псковичи отразили атаку войск польско-литовских агрессоров. Сражение стало самым неудачным для Стефана Батория и повлияло на исход Ливонской войны, которая длилась 25 лет. Польский король пошел на заключение перемирия, которое было подписано недалеко от Пскова.

Много раз войско Батория пыталось взять город то открытым штурмом, то подкопами, то предательством и вероломством, но тщетно. Враг пытался прорваться в проломы, проделанные в стене Окольного города. Псковичи самоотверженно отбивали все атаки противника. В обороне принимал участие не только гарнизон, но и жители города, включая женщин и детей. Насколько День памяти псковичей, погибших при защите Отечества — важная для сохранения исторической памяти и полезная для патриотического воспитания дата? Этой теме посвящена сегодняшняя программа «В фокусе».

Источник: ПЛН-FM