«Дневной дозор»: День народного единства vs Хэллоуин

На этой неделе совпали празднования двух дат: с 30 на 31 октября отмечался Хэллоуин, а 4 ноября приурочено Дню народного единства.

Оба праздника неоднозначные. Начнем с Хэллоуина. Сегодня часть российского общества негативно относится к этому празднику. Даже в опросе на сайте Псковской ленты новостей по поводу отношения к Хэллоуину, более 60% респондентов выступают категорически против него, потому что данный праздник, на их взгляд, - навязанное Западом мракобесие, в России его нужно запретить.

Кстати, в некоторых субъектах России такие попытки предпринимались, например, в этом году - власти Якутии официально запретили праздновать Хэллоуин в школах региона. Депутаты Госдумы пошли другим путем — решили создать альтернативу. Например, предлагалось учредить в России День жутких сказок. По сути, будет то же самое, что Хэллоуин, но только праздновать его можно будет в костюмах Лешего, Бабы-Яги и Кощея, а не навязанных западных зомби.

Очевидно, идея не приживется. Кто хотел отметить Хэллоуин - тот это сделал.

День народного единства установлен в честь событий 1612 года, когда народное ополчение под предводительством Козьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов. Вот только исследование «Фидбэк» показало, что большинство российских граждан об этом не знают. Только 28% респондентов правильно указали истоки этой даты. Еще 42% убеждены, что День народного единства направлен на повышение уровня единства и сплоченности населения, без привязки к историческим событиям. Нашлись даже те, кто связывает праздник с событиями Великой Отечественной войны...

Споры по поводу празднования Дня народного единства не утихают еще с 2005 года. В общественном сознании не до конца сформировалось представление о смысловом содержании этой даты. Для многих россиян, 4 ноября стал просто дополнительным выходным днем без особой смысловой нагрузки.

Сегодня мы решили обсудить с комментаторами, какое содержание они вкладывают в День народного единства? Как отмечают его? Нужно ли запретить празднование Хэллоуина? Или лучше создать отечественную альтернативу «буржуйскому празднику»? Поговорим об этом сегодня в программе «Дневной дозор».

Источник: ПЛН-FM