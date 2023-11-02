www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

слушать online смотреть online
18 октября 23 октября 30 октября 13 октября 27 октября 30 октября 30 октября 26 октября 25 октября Телефон прямого эфира 20 октября 31 октября 25 октября 30 октября 31 октября 31 октября

«Дневной дозор»: День народного единства vs Хэллоуин

03.11.2023 18:20 «ПЛН-FM»

На этой неделе совпали празднования двух дат: с 30 на 31 октября отмечался Хэллоуин, а 4 ноября приурочено Дню народного единства.

Оба праздника неоднозначные. Начнем с Хэллоуина. Сегодня часть российского общества негативно относится к этому празднику. Даже в опросе на сайте Псковской ленты новостей по поводу отношения к Хэллоуину, более 60% респондентов выступают категорически против него, потому что данный праздник, на их взгляд, - навязанное Западом мракобесие, в России его нужно запретить.

Кстати, в некоторых субъектах России такие попытки предпринимались, например, в этом году - власти Якутии официально запретили праздновать Хэллоуин в школах региона. Депутаты Госдумы пошли другим путем — решили создать альтернативу. Например, предлагалось учредить в России День жутких сказок. По сути, будет то же самое, что Хэллоуин, но только праздновать его можно будет в костюмах Лешего, Бабы-Яги и Кощея, а не навязанных западных зомби.

Очевидно, идея не приживется. Кто хотел отметить Хэллоуин - тот это сделал.

День народного единства установлен в честь событий 1612 года, когда народное ополчение под предводительством Козьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов. Вот только исследование «Фидбэк» показало, что большинство российских граждан об этом не знают. Только 28% респондентов правильно указали истоки этой даты. Еще 42% убеждены, что День народного единства направлен на повышение уровня единства и сплоченности населения, без привязки к историческим событиям. Нашлись даже те, кто связывает праздник с событиями Великой Отечественной войны...

Споры по поводу празднования Дня народного единства не утихают еще с 2005 года. В общественном сознании не до конца сформировалось представление о смысловом содержании этой даты. Для многих россиян, 4 ноября стал просто дополнительным выходным днем без особой смысловой нагрузки.

Сегодня мы решили обсудить с комментаторами, какое содержание они вкладывают в День народного единства? Как отмечают его? Нужно ли запретить празднование Хэллоуина? Или лучше создать отечественную альтернативу «буржуйскому празднику»? Поговорим об этом сегодня в программе «Дневной дозор».

 

Источник: ПЛН-FM



Комментарии: 1 | Вставить в блог | Версия для печати


 

Какими критериями вы руководствуетесь при выборе места для загородного отдыха?












  смотреть результаты



Какими критериями вы руководствуетесь при выборе места для загородного отдыха?












  смотреть результаты