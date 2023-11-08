«Дневной дозор»: Нужны ли «российские полки»?

Депутаты Госдумы подготовили новую версию закона о «российской полке». Согласно ему, отечественные товары будут располагаться в отдельных зонах магазинов или на более видных местах, их доля должна быть не более 50%, в некоторых категориях — меньше. По мнению инициаторов, эти меры помогут стимулировать сбыт и производство в отраслях, которые уже успешно импортозамещены.

Минпромторг идею поддерживает. Позиция ведомства объясняется тем, что преференции для местных производителей — это мировая практика стран, которые заинтересованы в развитии собственной экономики. Представители бизнеса, напротив, обеспокоены продвижением инициативы о «российской полке». В Ассоциации компаний розничной торговли считают, что такое предложение несет риски для предпринимателей и приведет к росту цен. Себестоимость производства российских товаров может оказаться выше иностранных аналогов. Продукция не будет пользоваться спросом у потребителей из-за высокой цены и низкого качества.

Нужна ли такая мера поддержки местных товаропроизводителей как «российские полки»? Помогут ли они местным товаропроизводителям донести свою продукцию до покупателей? Не дает ли это определенные преференции местным производителям? Сегодня об этом в программе «Дневной дозор».

Источник: ПЛН-FM