«Дневной дозор»: Должен ли кандидат в президенты быть партийным?

В марте 2024 года в России должны пройти выборы президента. Нет сомнений, что действующий глава государства Владимир Путин примет участие в предстоящей кампании. По мнению экспертов в это раз он пойдет на выборы в качестве самовыдвиженца. В 2000 и в 2004 годах Владимир Путин уже шел на выборы как самовыдвиженец. В 2008 году его преемник Дмитрий Медведев баллотировался от «Единой России». В 2012 году Владимир Путин также участвовал в выборах как кандидат от партии власти, однако в 2018 году он снова вернулся к формату самовыдвижения. Основным плюсом такого варианта традиционно называют надпартийную поддержку президента: его электорат есть во всех партиях. При этом есть существенные разлития между кандидатами от партий и самовыдвиженцами.

Политическая партия обязана собрать в поддержку выдвинутого ею кандидата не менее 100 тысяч подписей избирателей. А самовыдвиженцу нужно потрудиться в три раза больше — собрать не менее 300 тысяч автографов.В выборах другого уровня, например, губернаторских, в некоторых регионах самовыдвижение невозможно. В Псковской области кандидаты на пост главы региона могут выдвигаться только зарегистрированными политическими партиями, имеющими в соответствии с федеральными законами право участвовать в выборах. Поэтому встает логичный вопрос: нужно ли, чтобы в выборах президента участвовали только партийные кандидаты? Такая система, кстати, существует в других странах. Есть ли смысл делать выборы любого уровня исключительно партийными? Сегодня об этом в программе «Дневной дозор».

Источник: ПЛН-FM