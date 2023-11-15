«Дневной дозор»: Рестораны в жилых домах. Запретить нельзя оставить

Госдума предложила разрешить общему собранию жильцов ограничивать работу ресторанов и магазинов на первых этажах жилых домов. Казалось бы, инициатива важная и нужная. Ведь с постсоветского периода всевозможные «наливайки» и сомнительного вида кафе буквально «расплодились» на первых этажах жилого фонда. Нередко они располагаются в бывших квартирах, то есть занимают помещения совсем не предназначенные для них — отсутствует и подъезд для транспорта, и площадки, на которых можно было бы разгружать фуры с продуктами. Ко всему прочему по вечерам такие заведения на первых этажах превращаются в точку притяжения асоциальных элементов. Посетители «наливаек» и кафе шумят, справляют нужду, где им вздумается, мусорят. Всё это, разумеется, вызывает возмущение местных жителей.

Один из последних обсуждаемых примеров – ситуация с баром «Дом культуры», который находится даже не в жилом доме, а лишь примыкает к нему. Собственники квартир, которые соседствуют с круглосуточными магазинами и шумными кафе часто рассуждают: мы владеем площадью, платим за капремонт дома, почему же не можем решать, что будет размещаться на первом этаже нашего дома? Проблему заметили и в Госдуме. Подготовили законопроект, который позволит общему собранию жильцов ограничивать работу «неугодных точек». Однако отзыв на этот проект со стороны Минфина оказался отрицательным. Его поддержали также Минэкономразвития, Минпромторг и Минюст. Чиновники убеждены: жильцы могут сговариваться и злоупотреблять таким своим правом. Например, запрещать работать в доме одним предпринимателям и позволять другим, получая от них преференции. Так нужно ли дать жильцам домов право согласовывать размещение магазинов и заведений общепита на первых этажах? Этот вопросы вызвал общественную дискуссию. Сегодня об этом в программе «Дневной дозор».

Источник: ПЛН-FM