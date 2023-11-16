«Дневной дозор»: Какие мероприятия нужны в программе празднования Нового года

Программа празднования Нового года в Псковской области традиционно состоит в основном из одних и тех же развлечений: елка, концерт в БКЗ, ярмарка товаров ручной работы... Во время пандемии коронавируса и после начала спецоперации мероприятий было ещё меньше. Для этого были объективные причины. При этом минувшим летом комитет по культуре порадовал жителей Псковской области разнообразием фестивалей. Без развлечений не обходились фактически ни одни выходные. Псковичи ликовали, губернатор хвалил организаторов. С наступлением холодов культурная программа, по понятным причинам, стала скуднее. И хотя приходится делать скидку на погодные особенности, текущий список новогодних развлечений, по мнению некоторых горожан, выглядит довольно однообразно. Выставки, концерты, каток, парк фонарей. Неужели тем, кто всё это уже видел, остаётся сидеть дома и есть оливье? Какие мероприятия ждут псковичей в канун этого Нового года? А каких форматов не хватает городу в дни новогодних праздников, и что можно было бы предложить? Сегодня об этом в программе «Дневной дозор».

Источник: ПЛН-FM