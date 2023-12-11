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«Дневной дозор»: 30 лет Конституции РФ - нужно ли ее корректировать дальше?

12.12.2023 18:20 «ПЛН-FM»

12 декабря 2023 года главному закону страны, Конституции РФ, исполнилось 30 лет. Действующую Конституцию всенародное голосование приняло ещё в 1993 году, в непростое для нашей страны время. Этот закон закрепил принципы современной российской государственности, определил полномочия ветвей власти, гарантировал права и свободы граждан. По словам политологов, Конституция сыграла важную роль в стабилизации ситуации. А помимо этого определила путь, по которому пойдёт страна.

Конституция стала основополагающим документом. И тем не менее, в России за прошедшие 30 лет в неё неоднократно вносились изменения. Например, в 2008 году там появилась норма о ежегодном отчете правительства перед Государственной Думой и решение об увеличении срока полномочий президента с четырех до шести лет. В 2014 году в состав Российской Федерации вошли Республика Крым и город федерального значения Севастополь, а Арбитражный и Верховный суды объединили – эти перемены тоже отразили в Конституции. Наконец, в 2020 году россияне голосовали за целый пакет поправок. Изменения, которые поддержало большинство жителей страны, в частности, закрепили обязательную индексацию пенсий, пособий и других соцвыплат, защиту исторической правды, брак как союз мужчины и женщины и передачу части полномочий президента Государственной Думе. Не утратила ли 30 лет спустя Конституция свою важность для страны и её граждан и не нуждается ли она в дальнейшей корректировке? Об этом сегодня в программе «Дневной дозор».

 

 

Источник: ПЛН-FM



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