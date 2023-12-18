«Дневной дозор»: Нужен ли региону единый оператор стройки?

Частный сектор в городах Псковской области сейчас сильно напоминает «лоскутное одеяло» – одноэтажные деревянные дома из советской эпохи перемежаются с богатыми коттеджами, здания в европейском стиле чередуются с постройками в духе минимализма, модные таун-хаусы соседствуют с «избушками на курьих ножках». Тем не менее, перспектива появления в черте крупных населённых пунктов частного сектора с типовой застройкой уже маячит на горизонте. Дело в том, что в России может появиться единый оператор стройки частных домов. Такие предложения разработал общественный совет при Минстрое. Известно, что новая структура будет централизованно решать вопросы комплексной застройки в городах, планировки сетей жилищно-коммунального хозяйства, дорог и прочей инфраструктуры. А также выделять земли.

Аналитики уверяют: подобного решения бизнес ждёт уже давно. Ведь если новый орган возьмёт на себя часть задач, которые сейчас регулярно приходится решать предпринимателям, расходы девелоперов снизятся. Плюсы очевидны. Но есть несколько нюансов. Часть экспертов, например, опасается, что инициатива может обернуться монополизацией рынка. Общественники, тем временем, указывают на то, что старые частные дома в черте города, даже после внедрения инициативы, вероятнее всего, не снесут. А значит, идеальной красоты добиться всё равно не удастся. И в итоге новые малоэтажные частные кварталы типовых домов на фоне остального частного сектора станут просто «новой заплаткой» на «старом пальто». Так нужен ли региону единый оператор стройки частных домов? И как его появление может повлиять на рынок строительства жилья и недвижимости? Об этом сегодня в программе «Дневной дозор».

Источник: ПЛН-FM