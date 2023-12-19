«Дневной дозор»: Нужно ли дать право партиям поддерживать самовыдвиженца или кандидата от другой партии?

С 15 по 17 марта 2024 года в России состоятся выборы президента. Старт очередной избирательной кампании официально дали 7 декабря. Уже сейчас известно, что действующий глава государства Владимир Путин в 2024 году в пятый раз примет участие в выборах. Тем временем 20 декабря 2023-го Центризбирком России сообщил, что получил заявки от 16 кандидатов на участие в президентских выборах. И это не предел. По словам главы ЦИК Эллы Памфиловой, «активное выдвижение ещё идёт». Но у этой медали есть и обратная сторона. И через считанные дни после старта избирательной кампании фракция партии «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» внесла в Госдуму законопроект. В нём говорится о праве кандидата в президенты РФ информировать избирателей о его поддержке политическими партиями. Этот же законопроект предлагает партиям, которые решили не выдвигать своих кандидатов в президенты, поддерживать самовыдвиженца. Или же кандидата, которого выдвигает другая партия.

Согласно законопроекту, если кандидат в президенты получит такую поддержку от «сторонних партий», он сможет внести эту информацию в избирательный бюллетень. Для чего это нужно? Авторы инициативы уточняют: по закону сейчас партия либо выдвигает своего кандидата в президенты, либо не выдвигает. Но сейчас в России есть прецеденты, когда некоторых кандидатов в президенты поддерживают сразу несколько политических партий. А так как в стране существует «запрос на консолидацию политических сил», игнорировать этот порыв было бы неправильно. Эта точка зрения, к слову, вызвала разногласия среди политиков. Удачной инициативу «Справедливой России» сочли не все. Так нужно ли дать партиям право поддерживать самовыдвиженца или кандидата от другой партии? Об этом сегодня в программе «Дневной дозор».

Источник: ПЛН-FM