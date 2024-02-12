«Дневной дозор»: Важен ли дизайн-код для жителей Псковской области?

На прошлой неделе губернатор Михаил Ведерников назвал муниципальные образования Псковской области, которые отстают в части внедрения дизайн-кода. Их три. В Гдовском районе остался ряд несогласованных вывесок на центральной улице, Дедовичский привел в порядок центральные улицы, но на периферию дизайн-код пока еще не пришел. Много работы еще остается в Великих Луках - на въезде в город. Тема внедрения дизайн-кода активно комментируется в соцсетях. Большинство этот тренд поддерживает, считая, что с унифицированными вывесками населенные пункты и вправду выглядят аккуратнее, но кое-кто злорадствует: «властям чего — заняться больше нечем? У нас что, других проблем в регионе нет?» На чьей стороне правда? Может, действительно органам госвласти и местного самоуправления надо сосредоточиться на мероприятиях, которые непосредственно влияют на качество жизни населения, а не на том, как вывески выглядят? Или без эстетической стороны тут никак? Об этом сегодня в программе «Дневной дозор».

Источник: ПЛН-FM