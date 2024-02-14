«Дневной дозор»: Нужно ли изымать жильё за долги ЖКУ?

По данным Росстата только за 2023 год долги населения страны за услуги жилищно-коммунального хозяйства увеличились на 8,7%. Сейчас общая сумма задолженности россиян перед ресурсоснабжающими организациями составляет более 833 (восьмисот тридцати трёх) с половиной миллиардов рублей! Свой вклад в эту общую «копилку долга» внесли и жители Псковской области. В нашем регионе тысячи собственников продолжают коллекционировать квитанции и копить долги перед системой ЖКХ. Да, на самых злостных неплательщиков регулярно подают в суд. Но, пожалуй, эта мера — лишь капля в море. Из-за недостатка средств система жилищно-коммунального хозяйства не имеет возможности развиваться с нужной скоростью. Итог печален: старые сети, прогнившие трубы, аварии и утечки.

Бороться с этим «недугом» на федеральном уровне предлагают разными способами. Одна из инициатив — отбирать за долги перед системой ЖКХ квартиры. Такое предложение озвучили в Татарстане. Идея состоит в том, чтобы через суд изымать жилплощать у собственников, которые накопили долги, превышающие стоимость их квартиры. Поможет ли подобная мера исправить ситуацию? Сделает ли собственников более ответственными? Ведь многие из них не просто не хотят платить за ЖКУ. Они не могут этого сделать, так как фактически находятся у черты бедности и едва сводят концы с концами. О том, нужно ли изымать жильё за долги по жилищно-коммунальным услугам, сегодня в программе «Дневной дозор».

Источник: ПЛН-FM