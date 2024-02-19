«Дневной дозор»: Должны ли российские товары получить законодательные преференции?

На фоне антироссийских санкций со стороны Запада на федеральном уровне задумались о создании благоприятных условий для развития отечественного производства. А также о повышении конкурентоспособности российских товаров в сравнении с зарубежными. Например, сейчас в Госдуме рассматривается законопроект о преференциях для российских товаров. Эта инициатива предполагает, что в случае участия российского и иностранного поставщика в конкурсах на получение контрактов учитываться будет не только соотношение цены-качества, но и место производства. И предпочтение будет отдаваться нашим, отечественным, товарам.

С одной стороны, принятый закон и преференции при закупках, которые он предполагает, предоставит российским производителям возможность развивать производство и создавать новые рабочие места. Да и подобные протекционистские меры на протяжении всей истории успешно применяли в разных странах… И тем не менее, к вопросу «искусственного поддержания своих» в российском обществе отношение неоднозначное. Насколько подобные законодательные преференции экономически обоснованы? И насколько нужны сейчас? Вопрос о глубинных мотивах этой идеи ещё открыт. Дело только в желании поддержать отечественных производителей? Или ещё и в стремлении в очередной раз что-то доказать Западу? Размышления на эту тему идут не случайно — многие специалисты высказывают опасения, что российские аналоги некоторых западных товаров и препаратов всё ещё не могут тягаться с ними в качестве и эффективности. Много вопросов возникает, например, к сфере фармацевтики, микроэлектроники и машиностроения.

Словом, опасения, что под личиной полученных законодательных преференций на государственный рынок попадёт большое количество не самых лучших аналогов, есть. О том, насколько получение преференций для российских товаропроизводителей, сейчас необходимо и целесообразно, сегодня в программе «Дневной дозор».

Источник: ПЛН-FM