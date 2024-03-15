«Дневной дозор»: Не пора ли отменить ЕГЭ?

Единый государственный экзамен в России в качестве эксперимента впервые провели в 2001 году. Тогда его писали лишь в нескольких субъектах страны. А в 2009-м ЕГЭ стал обязательным на всей территории РФ. Ежегодно через процедуру сдачи госэкзамена проходят тысячи школьников.

И тем не менее, споры вокруг этой технологии не утихают до сих пор. Появилось даже неодобрительное выражение «жертвы ЕГЭ», которое применяют к молодёжи. Нужно сказать, что несовершенство системы ЕГЭ видят не только сами сдающие и их родители, но и педагоги. Сколько лет существует единый госэкзамен, столько лет его пытаются модернизировать и улучшить. Вот только идеал всё куда-то ускользает. Тем временем, юношей и девушек начинают «натаскивать на тесты» и «шаблонные сочинения», так сказать, с младых ногтей. В и без того загруженное расписание старшеклассников добавляют дополнительные уроки для подготовки к ЕГЭ; устраивают собрания, на которых учат будущих выпускников заполнять ЕГЭшные бланки ответов; без конца напоминают о правилах поведения на экзаменах, наблюдении, рамках металлоискателей и «конвоировании в туалет».

Всё для того, чтобы сдающий был готов ко всему. Но возможно ли это? В условиях, когда в школе учат одному, а на экзаменах спрашивают другое, ответ очевиден. К слову, на эту проблему в послании Федеральному Собранию обратил внимание и Владимир Путин. Он же призвал разобраться с такими несоответствиями и указал на необходимость совершенствовать механизм ЕГЭ.

Не исключено, что после этого дело сдвинется. Однако пока родителям по-прежнему приходится выкраивать из семейного бюджета деньги на оплату услуг репетиторов по подготовке к ЕГЭ, или даже перевозить будущего выпускника в другой регион, чтобы он мог сдать экзамен в более лояльных условиях (да-да, такое направление как ЕГЭ-туризм уже стало реальностью). Словом «подводных камней» много. Так нужен ли стране единый госэкзамен вместе с такими «побочками»? О том, нужно ли отменить ЕГЭ, сегодня в программе «Дневной дозор».

Источник: ПЛН-FM