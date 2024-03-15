«Дневной дозор»: Как вы оцениваете итоги президентских выборов?

В России завершились выборы президента. Наряду с жителями других субъектов страны в них активно принимали участие и псковичи. Для справки: явка в области составила 68,6% — это шестое место из 11 регионов Северо-Запада, а показатель победителя, Владимира Путина, — около 85% (что вполне сопоставимо с общероссийским результатом в 87%). По оценкам специалистов, политблок действующей власти в лице вице-губернатора Александра Серавина и Псковской областной избирательной комиссии, сработал достаточно эффективно. Результат получился убедительным. А протестных акций, серьёзных нарушений и провокаций (вроде зелёнки, вылитой в ящик с бюллетенями в Воронежской области или петарды, взорванной на избирательном участке в Перми) в Псковской области не было.

Всё в штатном режиме. Да и в целом политологи эту кампанию оценили как достаточно ровную, к тому же, - с предсказуемым результатом. Кто займёт второе место — вот главная интрига прошедших выборов. И этот вопрос в Псковской области разрешился так же, как и во всей стране — Николай Харитонов. Но здесь нужно сказать вот о чём: на президентских выборах-2024 показатели кандидатов от КПРФ и ЛДПР оказались значительно хуже, чем на других избирательных кампаниях. Иначе говоря, в сравнении с результатами Геннадия Зюганова и покойного Владимира Жириновского нынешние кандидаты от парламентских партий показали куда более скромные достижения. Зато результат Владислава ДаванкОва, о котором ещё полгода назад россияне мало что знали, выглядит на этом фоне феноменальным успехом. Он фактически поборолся за второе место. О том, как псковские политики, общественники и наблюдатели оценивают итоги выборов; и о том, довольны ли результатом своих кандидатов партийцы, сегодня в программе «Дневной дозор».

Источник: ПЛН-FM