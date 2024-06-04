«Дневной дозор»: Как региональный парламент оценивает работу правительства Псковской области?

На минувшей неделе в эфир вышла программа «Дневной дозор», посвящённая отчётами чиновников перед депутатами и тому, какой смысл в эту процедуру вкладывается в современном мире. Наши собеседники вспомнили и о существовавшем ранее праве присутствия на этих мероприятиях горожан, а ещё о возможности задать острые вопросы, высказать критические замечания и даже совершить некий демарш, например, - выразить несогласие с докладчиком, демонстративно покинув зал (такие прецеденты в современной псковской политической истории случались).

На прошлой неделе о своей деятельности за минувший год перед городской Думой отчитался глава Пскова Борис Елкин. В эту среду состоялся отчёт губернатора Михаила Ведерникова перед областным Собранием. Речь в нём шла и о доходах, и об основных показателях экономики, и нацпроектах, а также о здравоохранении, образовании, культуре, соцподдержке, сфере ЖКХ и транспорта... Подробно останавливаться на том, что именно сказал губернатор, не будем. Всю эту информацию можно найти на сайте Псковской Ленты Новостей. Мы же ходим уделить внимание тому, насколько представители псковской политической элиты удовлетворены полученной информацией и согласны ли с тем, что «Псковская область становится более комфортным регионом для жизни и труда»? О том, как представители депутатского корпуса оценивают работу правительства региона, сегодня в программе «Дневной дозор».

Источник: ПЛН-FM