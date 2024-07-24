«Дневной дозор»: Нужно ли разрешить оружие: депутатам, чиновникам, гражданам?

На минувшей неделе Росгвардия предложила разрешить руководству Центрального банка носить боевое оружие. Речь идёт о пистолете или даже пистолете-пулемете. Нужно сказать, что по закону Центробанк уже имеет право получать во временное пользование некоторые модели оружия. Но новый проект постановления кабинета министров уточняет перечень должностей, на которых сотрудникам может выдаваться оружие. И это всё, как говорится, только цветочки. Перейдём к ягодкам… Примерно в это же время с предложением раздать депутатам Госдумы право носить боевое огнестрельное оружие вышел и член комитета Госдумы по безопасности Султан Хамзаев. Зачем? Как пояснил коллегам из РИА Новости сам депутат, чтобы иметь возможность защититься от «возможных провокаций» на фоне «особого внимания, в том числе врагов России, к депутатам».

В Сети эти предложения вызвали особый интерес. О том, что тоже не прочь получить оружие для самозащиты (раз уж на то пошло), стали рассуждать представители и других социальных групп. Оружие есть у силовиков и охотников; не исключено, что скоро будет оно у банкиров и чиновников. Если так пойдёт и дальше, то безоружных в нашей стране окажется меньше, чем вооружённых. Не стоит ли в этом случае пойти по пути некоторых других стран мира, да той же недружественной нам сегодня Америки, где право на ношение оружия во многих штатах закреплено законодательно? А может быть, напротив, выдача оружия всем подряд — очень опасное явление? Ведь есть случаи, когда с преступной целью использовалось даже не боевое оружие, а охотничье. И самый известный из них как раз в Псковской области — когда подростки забаррикадировались в Стругокрасненском районе, обстреляли полицейскую машину, а потом покончили с собой. О том, нужно ли как-то менять законодательство в части разрешения на ношение оружия в нашей стране, сегодня в программе «Дневной дозор».

Источник: ПЛН-FM