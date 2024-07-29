«Дневной дозор»: Запрет репетиторства - за и против

Во многом благодаря переходу на систему ЕГЭ в последние десятилетия в России, и в Псковской области, в частности, развился институт репетиторства. Профессиональные учителя с большим стажем, стали уходить из школы и заниматься частной практикой. Многие из них оформились как самозанятые. Некоторые стали работать «в чёрную»… Впрочем, и те, и другие в сравнении с зарплатами в современной школе научились неплохо зарабатывать. Вот пример: если за одно занятие по предмету репетитор берёт тысячу рублей, и имеет при этом, скажем, 5 часовых занятий ежедневно. То в итоге за 25 рабочих дней может заработать до 125 тысяч рублей.

Здесь нужно иметь в виду, что хорошие репетиторы (опытные, с отличными показателями по сдаче ЕГЭ) в наше время нарасхват. К ним стоят очереди, а их контактные телефоны родители передают друг другу как самую большую ценность. И сОздал всю эту схему не кто-нибудь, а наше государство. Как? Очень просто — безобразно относясь к системе образования и к статусу школьного учителя. Институт репетиторства сейчас «бурно развивается». И этот факт пугает Рособрнадзор — об этом некоторое время назад заявил его глава Анзор Музаев. Он отметил, что «Рособрнадзор намерен вернуть в школы репетиторов, которые покинули образовательные учреждения ради частной практики». И чтобы отнять у репетиторов хлеб, планируется «окончательно внедрить единый перечень учебников и образовательных программ». По логике авторов идеи, когда это произойдёт, количество детей, которые прибегают к услугам репетиторов, должно сильно сократиться. И частные педагоги будут вынуждены вернуться в школы.

Такой вот метод борьбы с дефицитом кадров в образовательных учреждениях. Средства массовой информации трактуют эти инициативы как попытку запретить институт репетиторства. И настаивают на том, что в ближайшее время появится и соответствующая законодательная инициатива. Регистрировать репетиторов, загонять их в рамки, поставить под контроль… Но делается это всё вместо того, чтобы повысить зарплату, создать качественные условия работы, защитить учителей от нападок школьников и их родителей. Словом, вместо того, чтобы поработать над тем, чтобы педагоги сами захотели вернуться, загонять в школы, по всей видимости, их планируют из-под палки. Запрет репетиторства… Pro et Contra сегодня в программе «Дневной дозор».

Источник: ПЛН-FM