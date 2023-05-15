www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

слушать online смотреть online
3 мая 4 мая 8 мая 8 мая 11 мая 5 мая 4 мая 10 мая 12 мая 10 мая 10 мая Телефон прямого эфира 8 мая 3 мая 11 мая 11 мая

«Дело вкуса»: Корейский фаст-фуд

16.05.2023 13:00 «ПЛН-FM»

Сегодня ведущая Анна Машкова предлагает поговорить о корейской кухне. Три месяца назад в центре Пскова открылось стрит-фуд кафе «Чигун», где каждый может погрузиться в атмосферу k-pop, увидеть любимых героев корейских культовых фильмов и отведать настоящие UFO-бургеры. Знают ли псковичи про корейскую кухню что-то, кроме корейской морковки? Действительно ли корейская кухня безумно острая? Как приготовить кимчи, сильно не запариваясь? По какому принципу составлялось меню для ресторана «Чигун»? О чем способны рассказать стены посетителям кафе? Об этом и многом другом ведущая побеседовала с управляющим первого в Пскове корейского стритфуда.

 

 

Источник: ПЛН-FM



Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати


 

Какими критериями вы руководствуетесь при выборе места для загородного отдыха?












  смотреть результаты



Какими критериями вы руководствуетесь при выборе места для загородного отдыха?












  смотреть результаты