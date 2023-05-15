«Дело вкуса»: Корейский фаст-фуд

Сегодня ведущая Анна Машкова предлагает поговорить о корейской кухне. Три месяца назад в центре Пскова открылось стрит-фуд кафе «Чигун», где каждый может погрузиться в атмосферу k-pop, увидеть любимых героев корейских культовых фильмов и отведать настоящие UFO-бургеры. Знают ли псковичи про корейскую кухню что-то, кроме корейской морковки? Действительно ли корейская кухня безумно острая? Как приготовить кимчи, сильно не запариваясь? По какому принципу составлялось меню для ресторана «Чигун»? О чем способны рассказать стены посетителям кафе? Об этом и многом другом ведущая побеседовала с управляющим первого в Пскове корейского стритфуда.

Источник: ПЛН-FM