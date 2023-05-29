www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

слушать online смотреть online
Телефон прямого эфира 24 мая 23 мая 29 мая 22 мая 10 мая 19 мая 25 мая 3 мая 18 мая 25 мая 16 мая 16 мая Телефон прямого эфира 18 мая 16 мая

Дело вкуса

30.05.2023 12:43 «ПЛН-FM»

 

 

Источник: ПЛН-FM



Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати


 

Какими критериями вы руководствуетесь при выборе места для загородного отдыха?












  смотреть результаты



Какими критериями вы руководствуетесь при выборе места для загородного отдыха?












  смотреть результаты