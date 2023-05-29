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Дело вкуса
30.05.2023 12:43 «ПЛН-FM»
Источник:
ПЛН-FM
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Какими критериями вы руководствуетесь при выборе места для загородного отдыха?
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демократичная цена
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отсутствие больших сборищ людей, тишина и уют
уровень сервиса и качество обслуживания
наличие водоема и места для купания
я бесплатно отдыхаю у себя на даче
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«Кузница»: «Горводоканал» - работа над количеством и качеством воды в Пскове
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ГорДозор: О турбоперекрестках
«Гайд-парк»: Алеся Михачева о псковском «болоте» и гуманитарной акции «Мы вместе»
Какими критериями вы руководствуетесь при выборе места для загородного отдыха?
удобная логистика и транспортная доступность
демократичная цена
развитая инфраструктура и благоустроенная территория
отсутствие больших сборищ людей, тишина и уют
уровень сервиса и качество обслуживания
наличие водоема и места для купания
я бесплатно отдыхаю у себя на даче
в Пскове и области нормально отдохнуть негде, я езжу расслабляться в Прибалтику
смотреть результаты
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