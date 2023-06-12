09.06.2023 14:00 «Квартирник»: Студентка Софья Самсонова о «Студенческой весне», пути к музыке и размере стипендий
«Дело вкуса»: О русской и европейской кухне в Пскове
13.06.2023 13:00 «ПЛН-FM»
Слушайте на волнах «ПЛН FM» (102.6 FM) большой выпуск программы «Дело вкуса». На этот раз гостями ведущей Анны Машковой станут управляющая стейк-хауза «Графин» Ирина Чехутская и управляющая таверны «Пожарка» Мария Никишенко. Они поговорят о русской и европейской кухне в Пскове. Также вы узнаете, что такое хоспер и как организовать настоящий кейтеринг в Пскове.
Источник: ПЛН-FM
Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати