www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

слушать online смотреть online
8 июня 25 мая 8 июня 8 июня 19 мая 8 июня 2 июня 9 июня 6 июня 7 июня 12 июня 5 июня Телефон прямого эфира 31 мая 13 июня 8 июня

«Дело вкуса»: О русской и европейской кухне в Пскове

13.06.2023 13:00 «ПЛН-FM»

Слушайте на волнах «ПЛН FM» (102.6 FM) большой выпуск программы «Дело вкуса». На этот раз гостями ведущей Анны Машковой станут управляющая стейк-хауза «Графин» Ирина Чехутская и управляющая таверны «Пожарка» Мария Никишенко. Они поговорят о русской и европейской кухне в Пскове. Также вы узнаете, что такое хоспер и как организовать настоящий кейтеринг в Пскове.

 

 

Источник: ПЛН-FM



Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати


 

Какими критериями вы руководствуетесь при выборе места для загородного отдыха?












  смотреть результаты



Какими критериями вы руководствуетесь при выборе места для загородного отдыха?












  смотреть результаты