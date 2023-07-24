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«Дело вкуса»: О магии легендарного «Калейдоскопа»
25.07.2023 13:00 «ПЛН-FM»
Сегодня ведущая Анна Машкова предлагает поговорить о легендарном псковском ресторане «Калейдоскоп».
Не одно поколение псковичей отметило здесь свадьбы, юбилеи, торжества и самые незабываемые встречи. В чем магия этого ресторана? Как старейшему заведению общепита удается поддерживать высокий уровень в условиях конкуренции? Ради каких блюд псковичи ходят в «Калейдоскоп» и какие новинки скоро появятся в ресторанном меню? Об этом и многом другом рассказала директор ресторана «Калейдоскоп» Елена Закирова.
Источник: ПЛН-FM
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