«Дело вкуса»: О магии легендарного «Калейдоскопа»

Сегодня ведущая Анна Машкова предлагает поговорить о легендарном псковском ресторане «Калейдоскоп».

Не одно поколение псковичей отметило здесь свадьбы, юбилеи, торжества и самые незабываемые встречи. В чем магия этого ресторана? Как старейшему заведению общепита удается поддерживать высокий уровень в условиях конкуренции? Ради каких блюд псковичи ходят в «Калейдоскоп» и какие новинки скоро появятся в ресторанном меню? Об этом и многом другом рассказала директор ресторана «Калейдоскоп» Елена Закирова.

Источник: ПЛН-FM