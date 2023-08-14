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«Дело вкуса»: Sea Food в Пскове
15.08.2023 12:50 «ПЛН-FM»
15 августа на волнах «ПЛН FM» (102.6 FM) вышел большой выпуск программы «Дело вкуса». Сегодня речь шла о морских деликатесах и о псковской рыбе. Гость студии - сооснователь проекта «Кузьмичъ Sea food bar» Анна Шуршикова.
Как появился «Кузьмичъ»? Каков идеальный рецепт копченой рыбы? Как основатели проекта пришли к идее освоить новые морские деликатесы и открыть sea food bar? Как угодить всем членам семьи, если кто-то любит морепродукты, а кто-то нет? К чему может привести игра со вкусами?
Об этом и многом другом с гостьей студии поговорила ведущая Анна Машкова.
Источник: ПЛН-FM
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