«Дело вкуса»: Sea Food в Пскове

15 августа на волнах «ПЛН FM» (102.6 FM) вышел большой выпуск программы «Дело вкуса». Сегодня речь шла о морских деликатесах и о псковской рыбе. Гость студии - сооснователь проекта «Кузьмичъ Sea food bar» Анна Шуршикова.

Как появился «Кузьмичъ»? Каков идеальный рецепт копченой рыбы? Как основатели проекта пришли к идее освоить новые морские деликатесы и открыть sea food bar? Как угодить всем членам семьи, если кто-то любит морепродукты, а кто-то нет? К чему может привести игра со вкусами?

Об этом и многом другом с гостьей студии поговорила ведущая Анна Машкова.

Источник: ПЛН-FM