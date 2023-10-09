«Дело вкуса»: Бесплатный сыр только в мышеловке

На этот раз ведущая Анна Машкова предлагает поговорить о производстве сыра.

Сыр — это не только бутерброд с утра. Это целая книга, которую хочется открыть и никогда не закрывать. В этом уверены гендиректор греческой сыроварни «Тремпелис» Светлана Климова и сыровар в третьем поколении, главный технолог Ставрос Тремпелис. Сегодня в студии они рассказали о производстве сыров по греческим рецептам из молока псковских коров, о мастер-классах и гастрономических путешествиях...

Источник: ПЛН-FM