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«Дело вкуса»: Бесплатный сыр только в мышеловке

10.10.2023 12:35 «ПЛН-FM»

На этот раз ведущая Анна Машкова предлагает поговорить о производстве сыра.

Сыр — это не только бутерброд с утра. Это целая книга, которую хочется открыть и никогда не закрывать. В этом уверены гендиректор греческой сыроварни «Тремпелис» Светлана Климова и сыровар в третьем поколении, главный технолог Ставрос Тремпелис. Сегодня в студии они рассказали о производстве сыров по греческим рецептам из молока псковских коров, о мастер-классах и гастрономических путешествиях...

 

 

Источник: ПЛН-FM



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