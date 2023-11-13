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13.11.2023 18:10
«Гвозди» от 13 ноября
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«Постскриптум»: Ведерников-style 2.0, трудовая миграция и протекционизм по-русски
Дело вкуса
14.11.2023 12:43 «ПЛН-FM»
Источник:
ПЛН-FM
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Какими критериями вы руководствуетесь при выборе места для загородного отдыха?
удобная логистика и транспортная доступность
демократичная цена
развитая инфраструктура и благоустроенная территория
отсутствие больших сборищ людей, тишина и уют
уровень сервиса и качество обслуживания
наличие водоема и места для купания
я бесплатно отдыхаю у себя на даче
в Пскове и области нормально отдохнуть негде, я езжу расслабляться в Прибалтику
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«Кузница»: Коммунальщики к зиме готовы?
«Беседка»: О деятельности филиала Российского общества «Знание» в Псковской области
«Постскриптум»: Ведерников-style 2.0, трудовая миграция и протекционизм по-русски
«ГорДозор»: Почему в Пскове происходят ДТП?
«Железные люди»: Журналист и депутат Наталья Юрченко о своем пути к спорту
Какими критериями вы руководствуетесь при выборе места для загородного отдыха?
удобная логистика и транспортная доступность
демократичная цена
развитая инфраструктура и благоустроенная территория
отсутствие больших сборищ людей, тишина и уют
уровень сервиса и качество обслуживания
наличие водоема и места для купания
я бесплатно отдыхаю у себя на даче
в Пскове и области нормально отдохнуть негде, я езжу расслабляться в Прибалтику
смотреть результаты
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