18.12.2023 18:10 «Дневной дозор»: Должны ли граждане участвовать в распределении средств бюджета на местном уровне?
18.12.2023 14:00 «Постскриптум»: Прямая линия президента, 30 лет Конституции и подготовка к принятию бюджета
18.12.2023 12:35 «Железные люди»: Юрий Сорокин о любви к спорту, чувстве меры и первом шаге к здоровому образу жизни
«Дело вкуса»: Как изысканно накрыть стол к Новому году и выбрать необычные подарки?
19.12.2023 13:00 «ПЛН-FM»
Гость студии - директор греческой сыроварни «Тремпелис» Светлана Климова - рассказывает радиослушателям, как изысканно накрыть стол к Новому году и выбрать необычные подарки.
Источник: ПЛН-FM
Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати