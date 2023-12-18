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«Дело вкуса»: Как изысканно накрыть стол к Новому году и выбрать необычные подарки?

19.12.2023 13:00 «ПЛН-FM»

Гость студии - директор греческой сыроварни «Тремпелис» Светлана Климова - рассказывает радиослушателям, как изысканно накрыть стол к Новому году и выбрать необычные подарки.

 

 

Источник: ПЛН-FM



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