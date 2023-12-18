«Дело вкуса»: Как изысканно накрыть стол к Новому году и выбрать необычные подарки?

Гость студии - директор греческой сыроварни «Тремпелис» Светлана Климова - рассказывает радиослушателям, как изысканно накрыть стол к Новому году и выбрать необычные подарки.

Источник: ПЛН-FM