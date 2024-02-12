«Дело вкуса»: Что дает повару участие в популярном российском кулинарном шоу?

Гости студии - управляющая семейным кафе «Соль» Ангелина Потапова и бренд-шеф кафе Надежда Пандреева.

Недавно Надежда стала участницей третьего сезона кулинарного поединка Константина Ивлева и Рената Агзамова «Битва шефов» на телеканале «Пятница!» и смогла дойти до финала. Она поделилась своими впечатлениями от участия в шоу и рассказала, как полученный опыт сказался на ее жизни сейчас. И, конечно же, ведущая Анна Машкова поговорила с гостями о работе кафе «Соль»: о том, как пришла идея создать семейное кафе, чем «Соль» подкупает посетителей, какие блюда входят в топ заведения, как удается угодить самым маленьким клиентам и так далее.

Источник: ПЛН-FM