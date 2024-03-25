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«Дело вкуса»: О чайном и кофейном бизнесе в Пскове

26.03.2024 13:00 «ПЛН-FM»

Слушайте на волнах «ПЛН FM» (102.6 FM) большой выпуск программы «Дело вкуса». В гости к ведущей Анне Машковой приходил владелец «Чайного дома купца» и «Кофейни купца» в Пскове Айвар Митровскис.

Он рассказал, что лучше — настоящий китайский чай или индийский кофе; какие полезные сладости можно найти в уникальном бутике в центре города, как попасть на дегустацию настоящего чая и где увидеть антикварную коллекцию чайной посуды.

 

 

 

Источник: ПЛН-FM



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