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«Дело вкуса»: О чайном и кофейном бизнесе в Пскове
26.03.2024 13:00 «ПЛН-FM»
Слушайте на волнах «ПЛН FM» (102.6 FM) большой выпуск программы «Дело вкуса». В гости к ведущей Анне Машковой приходил владелец «Чайного дома купца» и «Кофейни купца» в Пскове Айвар Митровскис.
Он рассказал, что лучше — настоящий китайский чай или индийский кофе; какие полезные сладости можно найти в уникальном бутике в центре города, как попасть на дегустацию настоящего чая и где увидеть антикварную коллекцию чайной посуды.
Источник: ПЛН-FM
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