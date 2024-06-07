Дело вкуса

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10.06.2024 12:55 «ПЛН-FM»
Источник:
ПЛН-FM
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Поддерживаете ли отмену запрета движения мотоциклов на центральных улицах Пскова?
Поддерживаю. Мотоцикл - законный транспорт, нет оснований его дискриминировать.
Не поддерживаю. Мотоцикл - источник повышенного шума и опасности в городе.
Считаю, нужно было оставить запрет на движение мотоциклов по этим улицам в ночное время.
Мне все равно.
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«Постскриптум»: Турчак – в Алтай, губернаторский отчет и новое налогообложение
«ГорДозор»»: Рижская взлетная полоса
«Гайд-парк»: Иван Белугин о догазификации Локни
«Подстрочник»: Новые и старые общественные пространства для летнего отдыха псковичей
«На пятой передаче»: Новую программу для автомобилистов запускает «ПЛН FM»
Поддерживаете ли отмену запрета движения мотоциклов на центральных улицах Пскова?
Поддерживаю. Мотоцикл - законный транспорт, нет оснований его дискриминировать.
Не поддерживаю. Мотоцикл - источник повышенного шума и опасности в городе.
Считаю, нужно было оставить запрет на движение мотоциклов по этим улицам в ночное время.
Мне все равно.
смотреть результаты
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