Дело вкуса

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06.08.2024 12:45 «ПЛН-FM»
Источник:
ПЛН-FM
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Как обходитесь без горячей воды в период отключения?
Старым дедовским способом — почаще грею чайник.
Хожу мыться к родственникам или знакомым.
Толком не моюсь, жду горячей воды.
Хожу в городскую баню / сауны.
Купил абонемент в спортзал, моюсь там.
Хожу купаться, лето же!
Купил бойлер / портативный душ.
У меня горячую воду не отключают / установлена газовая колонка.
У меня никогда и не было горячей воды.
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«Кузница»: Катание на лошадях в центре Пскова — запретить нельзя оставить?
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Как обходитесь без горячей воды в период отключения?
Старым дедовским способом — почаще грею чайник.
Хожу мыться к родственникам или знакомым.
Толком не моюсь, жду горячей воды.
Хожу в городскую баню / сауны.
Купил абонемент в спортзал, моюсь там.
Хожу купаться, лето же!
Купил бойлер / портативный душ.
У меня горячую воду не отключают / установлена газовая колонка.
У меня никогда и не было горячей воды.
смотреть результаты
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