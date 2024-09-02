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«Дело вкуса»: Локальные продукты в ресторанном бизнесе

03.09.2024 13:00 «ПЛН-FM»

На волнах «ПЛН FM» (102.6 FM) вышел новый выпуск программы Анны Машковой «Дело вкуса».

Тема выпуска - локальные продукты в ресторанном бизнесе, а разобраться в ней помог шеф-повар ресторана «Левень» Антон Беляевский. В Псков он приехал с юга страны.

Насколько там и у нас отличается локальная кухня? Каким образом гость студии выбирает овощи и фрукты для своих блюд? Как меню ресторана «Левень» подстраивается под сезонность продуктов? Какие блюда можно попробовать в этом ресторане с использованием локальных фермерских свежих продуктов?

 

 

Источник: ПЛН-FM



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