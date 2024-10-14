Дело вкуса

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Источник:
ПЛН-FM
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Знаете ли вы эти исторические личности: Довмонт, Афанасий Ордин-Нащокин, Василий Шуйский, Софья Ковалевская, Николай Фан-дер-Флит, Ал.Алтаев?
Да, знаю их биографии и вклад в развитие Пскова и страны.
Знаю большинство из них.
Слышал про нескольких из них.
Первый раз вижу эти фамилии.
Не знаю и знать не хочу.
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Знаете ли вы эти исторические личности: Довмонт, Афанасий Ордин-Нащокин, Василий Шуйский, Софья Ковалевская, Николай Фан-дер-Флит, Ал.Алтаев?
Да, знаю их биографии и вклад в развитие Пскова и страны.
Знаю большинство из них.
Слышал про нескольких из них.
Первый раз вижу эти фамилии.
Не знаю и знать не хочу.
смотреть результаты
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